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    В Украине установят 4 тысячи камер для видеофиксации нарушений ПДД

    (обновлено: )80
    Министр внутренних дел Украины пообещал, что после принятия закона о видеофиксации и повышении штрафов аварийность и смертность в стране снизится.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. За полтора года в Украине поставят около 4 тысяч камер видеофиксации, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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    Он надеется, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

    "4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности", — цитируются слова Авакова на сайте МВД Украины.

    Глава МВД поддерживает и снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч, что также позволит существенно снизить смертность на дорогах.

    "По мнению европейских экспертов и международной организации разница между 50 и 60 км/ч дает 80% уменьшение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится", — сказал министр.

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