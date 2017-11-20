В Украине установят 4 тысячи камер для видеофиксации нарушений ПДД

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. За полтора года в Украине поставят около 4 тысяч камер видеофиксации, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он надеется, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.

"4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности", — цитируются слова Авакова на сайте МВД Украины.

Глава МВД поддерживает и снижение допустимой скорости движения машин в населенных пунктах до 50 км/ч, что также позволит существенно снизить смертность на дорогах.

"По мнению европейских экспертов и международной организации разница между 50 и 60 км/ч дает 80% уменьшение смертности. И если ради этого нужно будет ездить не 60, а 50 км/ч, думаю, что каждый из вас с этим согласится", — сказал министр.