Генпрокуратура лишилась права начинать расследования

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования. Об этом говорится в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступившем в силу 20 ноября 2017 года, передают "Українськi новини".

Согласно документу, прокуратура имела право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований (ГБР), не дольше 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

Таким образом, с 20 ноября 2017 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями, правоохранителями.

Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления.

При этом, в соответствии с п. 1 раздела XI Переходных положений УПК, следователи прокуратуры имеют право продолжить расследования, начатые до 20 ноября 2017 года. Данные расследования не могут продолжаться более 2 лет.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия избрала главу Государственного бюро расследований, им стал юрист Роман Труба. На пост директора нового ведомства претендовали 19 человек, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос.