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    Политика

    Генпрокуратура лишилась права начинать расследования

    (обновлено: )33650
    С 20 ноября 2017 года только следователи Госбюро расследований имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами ЦИК, нардепами, руководством ГПУ, главой НБУ, судьями, правоохранителями.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура утратила право начинать расследования. Об этом говорится в п. 1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, вступившем в силу 20 ноября 2017 года, передают "Українськi новини".

    Евгений Крапивин
    Евгений Крапивин / Facebook
    Кто стоит за назначением главы бюро расследований?

    Согласно документу, прокуратура имела право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований (ГБР), не дольше 5 лет со дня вступления в силу нового УПК (19 ноября 2012 года).

    Таким образом, с 20 ноября 2017 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентами, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, главой Национального банка, судьями, правоохранителями.

    Также Госбюро расследований получает право расследовать преступления, совершенные детективами Национального антикоррупционного бюро и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Кроме того, к подследственности ГБР принадлежат и военные преступления.

    При этом, в соответствии с п. 1 раздела XI Переходных положений УПК, следователи прокуратуры имеют право продолжить расследования, начатые до 20 ноября 2017 года. Данные расследования не могут продолжаться более 2 лет.

    Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия избрала главу Государственного бюро расследований, им стал юрист Роман Труба. На пост директора нового ведомства претендовали 19 человек, среди которых главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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