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    Политика

    Казалось, умерла сама смерть: Вятрович взволновал соцсети постом о Голодоморе

    (обновлено: )17504
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Пользователей интернета взволновал пост историка и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который проникновенно написал о Голодоморе, жертвами которого стали украинцы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

    Пост Владимира Вятровича в Facebook

    "Тишина. Сперва село наполнили чужие крики. С каждого двора раздавалось: "Говори, где хлеб, с*ка! Куда прячешь народное добро?". Возгласы сопровождали другие, не менее раздражающие звуки — со скрипом срывался пол, звенела разбитая посуда, с шорохом валились соломенные крыши. Где-где сквозь сплошной гул прорывались резкие выстрелы", — отметил Вятрович.

    Он добавил, что после этого село начало выть.

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