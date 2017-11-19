Казалось, умерла сама смерть: Вятрович взволновал соцсети постом о Голодоморе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Пользователей интернета взволновал пост историка и директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который проникновенно написал о Голодоморе, жертвами которого стали украинцы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

Пост Владимира Вятровича в Facebook

"Тишина. Сперва село наполнили чужие крики. С каждого двора раздавалось: "Говори, где хлеб, с*ка! Куда прячешь народное добро?". Возгласы сопровождали другие, не менее раздражающие звуки — со скрипом срывался пол, звенела разбитая посуда, с шорохом валились соломенные крыши. Где-где сквозь сплошной гул прорывались резкие выстрелы", — отметил Вятрович.

Он добавил, что после этого село начало выть.