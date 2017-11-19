Украинский мэр оказался гражданином России

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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Солидарность" Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие документы.

Пост: Дмитрий Лубинец в Facebook

Как пояснил Лубинец, Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства. Отмечается, что до этого мэр Доброполья Аксенов назвал флаг Украины "рваной тряпкой".

Напомним, разыскиваемый нардеп Онищенко добивается гражданства Германии.