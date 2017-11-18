наверх
18.11.201722:51
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Госдепе назвали цели США и Волкера по Украине

    (обновлено: )89608
    В Госдепе отметили, что "цель Курта Волкера и цель США - это полная имплементация минских соглашений с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины".
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Минска" ради. Вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
    Директор по вопросам безопасности и политико-военным делам в Госдепартаменте США Майкл Мэрфи заявил, что Штаты намерены отстаивать суверенные права Украины и право украинцев на мир и безопасность, передает "LIGA.net".

    "Я думаю, что цель Курта Волкера и цель США — это полная имплементация минских соглашений с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма, закрывать глаза на российскую агрессию в Восточной Украине", — отметил Мэрфи.

    По его словам, за последние три года Украина укрепила партнерство с НАТО.

    "Я могу отметить четыре приоритетные сферы — закон о национальной безопасности, реформа спецслужб, реформа оборонных закупок, и в Вооруженных силах больше учений. Все это важно, для того, чтобы быть ближе к альянсу", — подчеркнул Мэрфи.

    Он также отметил, что не менее важны реформы в экономике и в отношении борьбы с коррупцией.

    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко не исключил изменения формата минских соглашений или нового этапа переговоров после них.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор