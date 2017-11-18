В Госдепе назвали цели США и Волкера по Украине

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

Директор по вопросам безопасности и политико-военным делам в Госдепартаменте США Майкл Мэрфи заявил, что Штаты намерены отстаивать суверенные права Украины и право украинцев на мир и безопасность, передает " LIGA.net ".

"Я думаю, что цель Курта Волкера и цель США — это полная имплементация минских соглашений с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не собираемся признавать незаконную аннексию Крыма, закрывать глаза на российскую агрессию в Восточной Украине", — отметил Мэрфи.

По его словам, за последние три года Украина укрепила партнерство с НАТО.

"Я могу отметить четыре приоритетные сферы — закон о национальной безопасности, реформа спецслужб, реформа оборонных закупок, и в Вооруженных силах больше учений. Все это важно, для того, чтобы быть ближе к альянсу", — подчеркнул Мэрфи.

Он также отметил, что не менее важны реформы в экономике и в отношении борьбы с коррупцией.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко не исключил изменения формата минских соглашений или нового этапа переговоров после них.