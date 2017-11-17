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17.11.201718:03
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    Политика

    Пустой зал и Ляшко с мобильным. Как работают депутаты Рады в пятницу

    (обновлено: )8311
    В микроблоге движения "Чесно" были опубликованы фотографии, показывающие, сколько на самом деле в Раде находится народных депутатов.
    Как работают депутаты Рады в пятницу
    twitter.com/chesno_movement

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 ноября, в Верховной Раде, несмотря на рабочий день и пленарное заседание, зал практически пустой.

    Соответствующие фото зала всего с несколькими нардепами были опубликованы в микроблоге движения "Чесно" в Twitter.

    twitter.com/chesno_movement
    Как работают депутаты Рады в пятницу
    twitter.com/chesno_movement
    Как работают депутаты Рады в пятницу
    twitter.com/chesno_movement
    Как работают депутаты Рады в пятницу

    "Рабочая пятница в Верховной Раде. 13:30, 17 ноября 2017 года. А вы работаете в это время?" — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, на вечернем заседании Верховной Рады 9 ноября было зафиксировано рекордное массовое кнопкодавство нардепами из разных фракций.

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