Пустой зал и Ляшко с мобильным. Как работают депутаты Рады в пятницу

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 ноября, в Верховной Раде, несмотря на рабочий день и пленарное заседание, зал практически пустой.
Соответствующие фото зала всего с несколькими нардепами были опубликованы в микроблоге движения "Чесно" в Twitter.
"Рабочая пятница в Верховной Раде. 13:30, 17 ноября 2017 года. А вы работаете в это время?" — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, на вечернем заседании Верховной Рады 9 ноября было зафиксировано рекордное массовое кнопкодавство нардепами из разных фракций.