Пустой зал и Ляшко с мобильным. Как работают депутаты Рады в пятницу

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 ноября, в Верховной Раде, несмотря на рабочий день и пленарное заседание, зал практически пустой.

Соответствующие фото зала всего с несколькими нардепами были опубликованы в микроблоге движения "Чесно" в Twitter.

twitter.com/chesno_movement Как работают депутаты Рады в пятницу

twitter.com/chesno_movement Как работают депутаты Рады в пятницу

twitter.com/chesno_movement Как работают депутаты Рады в пятницу

"Рабочая пятница в Верховной Раде. 13:30, 17 ноября 2017 года. А вы работаете в это время?" — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на вечернем заседании Верховной Рады 9 ноября было зафиксировано рекордное массовое кнопкодавство нардепами из разных фракций.