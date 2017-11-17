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    Политика

    Кучма: ситуация в Донбассе зависит от Бога и Путина

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (209)

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    Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что все происходящее на востоке Украины, "и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина".
    Леонид Кучма на первый Балтийско-Черноморский форум
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что развитие ситуации в Донбассе завит "от господа Бога и Путина".

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
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    "Я несколько раз говорил: все, что происходит в Донбассе, и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина. Господа Бога — нет, Путин — есть. Захотел — сделал. Выводы абсолютно понятны", — цитирует Кучму издание "Лига.net".

    Такое заявление Кучма сделал, комментируя процесс обмена пленными, который активизировался после того, как президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по освобождению удерживаемых на востоке Украины.

    Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею. Медведчук заявил, что Украина готова освободить 306 человек, ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

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