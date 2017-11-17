Москаль: закарпатский сепаратизм только в головах политиков

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет, заявил в пятницу глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Ранее народный депутат Игорь Лапин потребовал проверить Москаля "на сепаратизм" в связи с тем, что на органах муниципальной власти в Закарпатье вывешивают флаги соседних государств, в частности Венгрии.

"Объясняю отдельным народным депутатам, которые вновь и вновь поднимают вопрос о венгерские флаги на Закарпатье, говорят откровенные глупости о "Закарпатской народной республике" и закарпатском сепаратизме, — у нас нет никакого сепаратизма, невозможна ни одна "Закарпатская народная республика", а венгерская национальная символика используется в полном соответствии с украинским законодательством. "Закарпатский сепаратизм" существует только в головах некоторых киевских политиков, которые, во-первых, безграмотные в юридическом смысле и не знают законов, которые принимает Верховная Рада, во-вторых, прикрывают громкими заявлениями собственную бездеятельность", — написал Москаль на своем сайте.

По его словам, размещение национальной символики соседних государств в местах проживания нацменьшинств регулируется рядом законов и международных соглашений.

Москаль ссылается на ст. 6 Закона Украины "О национальных меньшинствах", ст. 3 и 4 Декларации прав национальностей Украины, а также на Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

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Накануне вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры, проживающие за границей, имеют право на автономию и гражданство Венгрии.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман в ответ назвал шантажом заявления Венгрии о праве венгров на автономию. Премьер также заявил, что не позволит соседним государствам шантажировать Украину и что все граждане Украины должны уважать государственный язык.