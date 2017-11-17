Профильные комитеты Рады экстренно заслушают отчеты силовиков

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности созывают экстренное совместное закрытое заседание для заслушивания отчетов силовиков, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу.

Ранее сообщалось, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия.

"Сегодняшнее решение депутатов двух профильных силовых комитетов парламента о созыве экстренного закрытого заседания двух комитетов – антикоррупционного и правоохранительного в ближайшее время я поддерживаю", — сказал Луценко во время общения с журналистами, которое транслировали телеканалы.

По его словам, это лучшая площадка для заслушивания в закрытом режиме отчетов Национального антикоррупционного бюро Украины, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Службы безопасности Украины и при необходимости Министерства внутренних дел.

Луценко при этом не уточнил, когда именно состоится заседание комитетов.