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    Политика

    Профильные комитеты Рады экстренно заслушают отчеты силовиков

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    Глава Генпрокуратуры поддержал решение депутатов двух профильных силовых комитетов парламента о созыве экстренного закрытого заседания двух комитетов – антикоррупционного и правоохранительного.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Комитеты Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности созывают экстренное совместное закрытое заседание для заслушивания отчетов силовиков, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу.

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
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    Ранее сообщалось, что ГПУ расследует уголовное дело в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за возможного разглашения данных следствия.

    "Сегодняшнее решение депутатов двух профильных силовых комитетов парламента о созыве экстренного закрытого заседания двух комитетов – антикоррупционного и правоохранительного в ближайшее время я поддерживаю", — сказал Луценко во время общения с журналистами, которое транслировали телеканалы.

    По его словам, это лучшая площадка для заслушивания в закрытом режиме отчетов Национального антикоррупционного бюро Украины, Генпрокуратуры, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Службы безопасности Украины и при необходимости Министерства внутренних дел.

    Луценко при этом не уточнил, когда именно состоится заседание комитетов.

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