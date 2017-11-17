Мы доиграемся до Закарпатской народной республики - депутат предупредил Гройсмана

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатской области существует угроза сепаратизма, считает народный депутат Игорь Лапин.

Во время выступления в Верховной Раде он потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана проверить главу Закарпатской облгосадминистарции Геннадия Москаля, который разрешает вешать флаги соседних государств на госучреждения.

"Я хочу обратить ваше внимание на Закарпатскую область. У нас там есть такой господин Геннадий Москаль… Он спокойно смотрит на то, как у нас висят флаги других стран на государственных учреждениях Украины. У нас есть силовики или нет. Понятно, что это креатура президента, однако у нас первые результаты сепаратизма. Мы знаем, что вице-премьер Венгрии заявил о праве венгров на автономию, мы доиграемся до Закарпатской народной республики", — заявил Лапин.

Гройсман в ответ назвал шантажом заявления Венгрии о праве венгров на автономию. Премьер также заявил, что не позволит соседним государствам шантажировать Украину и что все граждане Украины должны уважать государственный язык.

Накануне вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры, проживающие за границей, имеют право на автономию и гражданство Венгрии.