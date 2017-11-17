Аваков назвал условие для недопущения конфликта с Порошенко

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что у него нет конфликта с президентом Украины Петром Порошенко, но при этом подчеркивает, чтобы этого избежать в дальнейшем, следует провести конституционную реформу.

Отвечая в эфире телеканала "1+1" на вопрос о том, "какая кошка пробежала между ним и Порошенко", Аваков сначала попытался отшутиться, назвав фамилию бизнесмена Игоря Коломойского. Однако впоследствии стал отрицать наличие конфликта с главой государства.

Читайте также: Конфликт Порошенко и Авакова скажется на силовиках – политолог

"Я не знаю, о чем вы говорите. Есть разные полномочия. У президента свои, у министра – свои… Министр внутренних дел не подчиняется президенту, он подчиняется правительству, которое подчиняется парламенту. И надо к этому привыкнуть", – заявил глава МВД.

В то же время Аваков убежден, что в Украине следует провести конституционную реформу для устранения дуализма власти, чтобы не допустить подобных конфликтов между представителями различных ветвей власти в будущем.

"Я уважаю институт президента и уважаю президента Порошенко, но это не значит, что я должен искать его благорасположения. Это значит, что мы должны обеспечить сотрудничество ветвей власти", – сказал министр.

Читайте также: "Партия войны" в Украине — колосс на глиняных ногах

Ранее Аваков заявил, что не собирается баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

Напомним, в начале октября народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенком существует конфликт с самого первого дня избрания главы государства.