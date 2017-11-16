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    Политика

    Саакашвили упрекнули в "огромной ошибке"

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    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Бывший мэр Харькова, депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил "огромную ошибку", приехав в Украину в качестве политика. 

    По его мнению, "в истории современной Европы" Саакашвили занял свою нишу как президент суверенного государства, и эта позиция помешала ему реализоваться в Украине.

    "Здесь он не мог иметь того статуса. Он приехал на нем, как на коне, а потом его оставил и пошел уже ногами по земле", — отметил Добкин в эфире телеканала NewsOne.

    По мнению депутата, те, кто хочет принести пользу Украине, не должны находиться внутри страны, чтобы не попадать под влияние представителей БПП, "Народного фронта" и других политических сил.

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