G7 призывает Украину назначить членов ЦИК

Miguel MEDINA / AFP

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Послы стран "Большой семерки" призвали власти Украины продолжить избирательную реформу и обновить до конца года состав Центральной избирательной комиссии, соответствующее заявление обнародовано представительством Евросоюза в Украине.

Парламент 7 ноября принял в первом чтении избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

Послы G7 приветствовали принятие Радой в первом чтении проекта избирательного кодекса. "Мы едины во мнении, что уже настало время для проведения избирательной реформы, чтобы обеспечить по крайней мере год для ее внедрения перед выборами 2019", — говорится в заявлении, обнародованном на странице представительства ЕС в Facebook.

Они считают, что до второго чтения еще есть время для прозрачного, всеобъемлющего и консультативного процесса по его подготовке. Послы рассчитывают, что избирательный кодекс будет предусматривать "действенные санкции за нарушение норм избирательного законодательства и ненадлежащее использование государственных ресурсов, с целью расширения политического участия", а также обеспечит представительство "уязвимых сообществ и меньшинств, в том числе женщин и внутренне перемещенных лиц". Избирательная реформа будет способствовать укреплению демократии, политической стабильности и продвижению экономики, отмечается в заявлении.

"Мы также призываем к обновлению в 2017 году состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) путем назначения членов ЦИК на все те 13 должностей в составе комиссии, срок пребывания на которых исчерпан. Это позволит создать политически сбалансированную избирательную комиссию с мощными долговременными полномочиями, работать при поддержке осовремененного механизма организации избирательного процесса", — говорится в заявлении.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности.

Предложенный депутатами Рады проект избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления. Предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. В частности, избиратели непосредственно на участках самостоятельно формировали бы список партии, которая при преодолении четырехпроцентного барьера попадала в парламент. Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года.