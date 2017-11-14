В Украину прибыл замглавы Госдепа США

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. B Украину прибыл заместитель главы Государственного департамента США Уэсс Митчелл, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Читайте также: Поговорим о деньгах и реформах. Бортник о визите Митчелла

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Уэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", — говорится в сообщении.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что поездка помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла в Украину вряд ли связана с проблемами военного конфликта в Донбассе, скорее всего, разговор пойдет о деньгах и реформах.