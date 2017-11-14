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    Политика

    В Украину прибыл замглавы Госдепа США

    (обновлено: )11201
    В посольстве США в Украине отметили, что визит заместитель главы Государственного департамента США - это "проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины".
    В Украину прибыл заместитель главы Государственного департамента США Уэсс Митчелл
    twitter.com/usembassykyiv

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. B Украину прибыл заместитель главы Государственного департамента США Уэсс Митчелл, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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    "Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Уэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", — говорится в сообщении.

    Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что поездка помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла в Украину вряд ли связана с проблемами военного конфликта в Донбассе, скорее всего, разговор пойдет о деньгах и реформах.

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