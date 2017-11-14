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    В Украине отреагировали на заявление президента Молдовы по Приднестровью

    (обновлено: )93
    По словам украинского депутата, "Украина никогда не посягала на территорию Приднестровской Молдовской республики (ПМР) и считает ее неотъемлемой частью республики Молдова".
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что Украина не претендует на территорию Приднестровья, считая его неотъемлемой частью Молдавии.

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    "Откровенно удивлена заявлением президента республики Молдова Игоря Додона о будущем Приднестровья и необходимостью определения Тирасполем своего места — в составе Молдовы или Украины. Украина никогда не посягала на территорию Приднестровской Молдовской республики (ПМР) и считает ее неотъемлемой частью республики Молдова", — написала Фриз во вторник в Facebook.

    Она добавила, что "Украина не торгует своими территориями и уважает территориальную целостность других государств".

    Также Фриз заявила, что у нее вызывает беспокойство тезис президента Молдавии о праве самоопределения Тирасполя в случае потери Молдавией государственности, "особенно в контексте заявления Додона об отказе от вооруженных сил".

    Ранее во вторник президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом РФ. По его словам, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы". Он уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Молдавии.

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