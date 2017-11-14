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14.11.201717:14
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    Политика

    Установлено, кто пропустил почти все голосования в Раде

    (обновлено: )26701
    По данным КИУ, 188 народных депутатов пропустили половину голосований ВР за три года. Из них 43 - пропустили 90% голосований. Всего за три года состоялось 10 945 голосований.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Половину голосований Верховной Рады за три года пропустили 188 народных депутатов, сообщается во вторник на сайте Комитета избирателей Украины.

    "КИУ в рамках проекта "Дословно" проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады. По данным КИУ, 188 народных депутатов пропустили половину голосований ВР за три года. Из них 43 — пропустили 90% голосований. Всего за три года состоялось 10 945 голосований", — говорится в сообщении.

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    Установлено, что 188 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований, 80 депутатов — в 51-60%, 75 депутатов — 61-70%, 47 депутатов — 71-80%, 23 депутата — 81-90% и 8 депутатов — в 91-99% голосований. 

    Данные КИУ
    Участие депутатов в голосованиях Рады

    В число депутатов, которые пропустили 90% голосований с 27 ноября 2014 по 1 ноября 2017, Сергей Клюев (внефракционный) — 0,49%, Вадим Рабинович ("Оппоблок") — 1,43%, Константин Жеваго (внефракционный) — 1,96%, Андрей Белецкий (внефракционный) — 2,09% и другие (полный список).

    Ранее КИУ опубликовал десятку депутатов-прогульщиков заседаний Рады.

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