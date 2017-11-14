Вступил в силу закон о назначении губернаторов без конкурса

facebook.com/GeneralStaff.ua

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон, который отменяет конкурсы при назначении губернаторов и руководителей районных госадминистрации.

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы" 14 ноября опубликовали в газете "Голос Украины" и считает вступившим в силу.

По закону, премьер-министр вносит на рассмотрение Кабмина предложения относительно кандидатур для назначения на должность и увольнения с должности глав местных госадминистраций и о внесении президенту представлений о назначении на должность или увольнения с должности глав местных госадминистраций.

Руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, и их заместители назначаются на должность и увольняются с должности правительством.

Читайте также: Странные и смешные. Хроники "талант-шоу" на конкурсах на госслужбе

Председатели местных государственных администраций лишаются права назначать на должности и увольнять руководителей структурных подразделений аппаратов местных государственных администраций.