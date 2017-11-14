Хорошковский вернется в Украину из Монако — СМИ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Бывший руководитель СБУ и экс-вице-премьер Валерий Хорошковский задумался о возвращении в Украину из Монако.

Последние пять лет Хорошковский находился за пределами Украины, однако сейчас рассматривает возможности по возвращению, сообщают "Вести" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Хорошковский, который ранее являлся владельцем "Укрсоцбанка", намерен возглавить один из крупных и известных банков Украины. Также он попытается вернуть себе контроль над телеканалом "Интер".

"Возвращение согласовано на самом высоком уровне. Он останется за границей и в украинской политике участия пока принимать не планирует, но имеет бизнес-интересы. У него были планы в Европе на конец года, там он находится в долгосрочной командировке — так поступают многие украинцы, выехавшие за рубеж: платят налоги в Украине, получая возможность вернуться и баллотироваться, если будет удачная конъюнктура", — цитируют "Вести" своего источника.

Напомним, что в конце 2012 года Валерий Хорошковский подал заявление об отставке с должности первого вице-премьер-министра Украины в связи с несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьер-министра.

Он также возражал против вступления Украины в Таможенный союз. Позднее политик и бизнесмен покинул страну.