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    Политика

    Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит "жесткую" резолюцию по Крыму

    (обновлено: )25004
    По словам Мустафы Джемилева, в резолюции говорится о "грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории". Он считает, что "документ пройдет", так как в числе соавторов около 30 государств.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что во вторник запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

    Организация объединенных наций
    REUTERS Denis Balibouse
    Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    "В резолюции говорится о грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там в числе соавторов около 30 государств – Евросоюза, Канада, США", – сказал Джемилев изданию "Крым.Реалии".

    По его словам, кроме заседания комитета запланирован ряд мероприятий, в том числе и с иностранными журналистами.

    В октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае прохождения в комитете документ вынесут на Генассамблею. В новом документе, в частности, содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал проект резолюции "очень сильным и жестким".

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    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России продолжает настаивать, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ. 

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