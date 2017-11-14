Комитет Генассамблеи ООН рассмотрит "жесткую" резолюцию по Крыму

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что во вторник запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в Крыму в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН.

"В резолюции говорится о грубейших нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами. Ожидается, что у нас будет меньше голосов, но для нас главное, чтобы документ прошел. Я думаю, документ все же пройдет, там в числе соавторов около 30 государств – Евросоюза, Канада, США", – сказал Джемилев изданию "Крым.Реалии".

По его словам, кроме заседания комитета запланирован ряд мероприятий, в том числе и с иностранными журналистами.

В октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае прохождения в комитете документ вынесут на Генассамблею. В новом документе, в частности, содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал проект резолюции "очень сильным и жестким".

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Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России продолжает настаивать, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за присоединение к РФ.