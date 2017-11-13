Варшава сообщила место и дату заседания по вопросу отношений с Украиной

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Встреча консультационного комитета при президентах Польши и Украины состоится в пятницу в Кракове, сообщил журналистам глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

Щерский будет руководить польской делегацией, а украинской — замглавы Администрации президента Константин Елисеев. В совещании также примут участие представители МИД обеих стран и советники президентов Польши и Украины.

"Темами встречи станут двусторонние вопросы, а также (вопросы) подготовки к саммиту "Восточного Партнерства", — сказал глава кабинета президента.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

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