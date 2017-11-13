Саакашвили назвал себя "драконом", летающим по ночам на метле

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили раскритиковал "олигархические СМИ" в ответ на публикацию о том, что он якобы "сжег арендованный дом" в Козине возле Киева.

В ней говорилось, что дом был со всеми удобствами площадью 356,3 квадратных метра.

"Олигархические СМИ перевозбудились. А еще я дышу огнем как настоящий дракон и летаю по ночам на метле над Козином и Конче-заспой. (…) Мои "любі воріженьки", у меня столько энергии, что я не знаю, куда ее деть. Если бы я дополнительно еще нюхал кокаин, вам бы мало не показалось", — написал он на своей странице в Facebook.

Накануне состоялись марш и вече сторонников Саакашвили в центре Киева. Участники потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. Политик озвучил свое предложение с 3 декабря начать процесс "народного импичмента" президента Украины Петра Порошенко и "власти вообще", если до этого времени Рада не примет законы о процедуре импичмента и о создании антикоррупционного суда.