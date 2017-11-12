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    Политика

    Турчинов о намерении стать президентом: уже был, не понравилось

    (обновлено: )24210
    Турчинов напомнил, что уже побывал в должности президента, и ему не понравилось: "Огромная ответственность, и отсутствие вообще возможности жить, полноценно жить".
    Александр Турчинов
    УНИАН

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что не будет баллотироваться в президенты. Он пояснил, что ему "в этой должности не понравилось".

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    В кулуарах съезда "Народного фронта" журналисты спросили одного из лидеров партии, нынешнего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о его президентских амбициях, на что он ответил: "Да какие амбиции, я побывал в должности президента, и мне не понравилось, огромная ответственность, и отсутствие вообще возможности жить, полноценно жить".

    "Я, честно говоря, не получал удовольствия от такой работы, правда, условия были специфические. Поэтому у меня нет желания снова работать в таком режиме, когда надо было работать круглосуточно, фактически и 24 часов не хватало. Иначе в таких условиях работать нельзя, поэтому нет (президентских амбиций — ред)", — сказал он.

    В субботу лидер партии "Народный фронт", экс-премьер страны Арсений Яценюк заявил, что его партия намерена участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 году, однако конкретных фамилий не привел.

    Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины с конца февраля по начало июня 2014 года, в тяжелый для страны период, когда Украину покинул тогдашний президент Виктор Янукович, Крым вошел в состав РФ, а в Донбассе вспыхнул вооруженный конфликт.

    Турчинов был врио президента, пока в мае на выборах президента не победил нынешний лидер Украины Петр Порошенко.

    Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.

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