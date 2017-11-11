В Украине предложили урезать полномочия президента

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Партия "Народный фронт" призывает к принятию конституционной реформы, где будут урезаны права главы государства, заявил журналистам в субботу член коллегии МВД, представитель политсилы Антон Геращенко.

"Мы предлагаем президенту и нашим партнерам по коалиции и оппозиции сделать большую конституционную реформу — ограничить права президента, чтобы они равнялись полномочиям президента Германии или Польши, где бы он был гарантом конституции, гарантом того, чтобы государство было стабильным и единым, но он не мог бы вмешиваться в процесс работы исполнительной власти, как есть сегодня", — сказал Геращенко в субботу журналистам в кулуарах съезда его партии, политика транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, из-за больших полномочий президента возникают конфликты между исполнительной властью и президентской вертикалью.

"На сегодня президент назначает всех губернаторов, глав районных администраций, двух министров, принимает участие в создании многих конституционных органов. Мы считаем, что это очень большие полномочия президента, и они мешают нормальному развитию нашего государства, потому что создают постоянный конфликт между исполнительной веткой власти и президентской вертикалью", — отметил Геращенко.

На съезде самой партии ее лидер, экс-премьер Арсений Яценюк и глава МВД Украины Арсен Аваков призвали к конституционной реформе в Украине.

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Еще в сентябре глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что стране нужна новая Конституция, основанная на децентрализации полномочий и устраняющая дуализм власти. При этом речь не идет о внесении изменений в Конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной Раде. Вместе с тем подробности конституционной реформы он не приводит.

Конституция Украины была принята Радой 28 июня 1996 года. Длительное время ее не могли принять из-за острых дискуссий между президентом и парламентом относительно будущей формы правления. Основной закон неоднократно становился в Украине заложником политической борьбы, в ходе которой в документ вносили изменения в угоду тем или иным партиям.

Глобальные изменения в Конституцию вносили три раза. Впервые это произошло во время Оранжевой революции в 2004 году, перед приходом к власти Виктора Ющенко. Тогда в результате конституционной реформы Украина преобразовалась из президентско-парламентской в парламентско-президентскую республику. В 2010 году, при президенте Викторе Януковиче, Конституцию снова поменяли — на президентско-парламентскую форму правления.

Последний раз форма правления в стране изменилась в 2014 году. После смены власти в ходе Евромайдана парламент проголосовал за возвращение к Конституции 2004 года и восстановление парламентско-президентской республики.