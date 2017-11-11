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    Гройсман о партнерстве Киева и Варшавы: будем оставаться друзьями

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (221)

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    Премьер заявил, что украинский и польский народы многое объединяет: "И я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поздравил Польшу с Днем независимости, выразив уверенность во взаимной поддержке и надежном партнерстве Киева и Варшавы.

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    "Польша и поляки сегодня отмечают День независимости своей страны! Наши народы многое объединяет, и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо! С праздником, Польша", — написал Гройсман в Twitter.

    Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

    Президент Украины Петр Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

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