Гройсман о партнерстве Киева и Варшавы: будем оставаться друзьями

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман поздравил Польшу с Днем независимости, выразив уверенность во взаимной поддержке и надежном партнерстве Киева и Варшавы.

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"Польша и поляки сегодня отмечают День независимости своей страны! Наши народы многое объединяет, и я уверен, что мы и в дальнейшем будем оставаться настоящими друзьями и надежными партнерами, всегда готовыми подставить друг другу плечо! С праздником, Польша", — написал Гройсман в Twitter.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.

Президент Украины Петр Порошенко в среду инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.