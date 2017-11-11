Депутаты Рады установили новый рекорд по кнопкодавству

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Общественное движение "Чесно" сообщает, что на вечернем заседании Верховной Рады 9 ноября зафиксировано рекордное массовое кнопкодавство нардепами из разных фракций.

Всего в течение двух пленарных заседаний активисты зафиксировали 40 фактов неличного голосования.

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"Таким образом, 9 ноября народные депутаты установили абсолютный рекорд по кнопкодавству за все время проведения мониторинга — предварительный антирекорд, установленный 20 июня этого же года, составил 24 факта кнопкодавства за день", — говорится в сообщении.

На сайте движения выложены подтверждающие фото.

chesno.org Кнопкодавство в Раде, 9 ноября 2017

Ранее Управление делами Верховной Рады заявило о намерении модернизировать сессионный зал парламента. На рабочем месте депутата должен быть цветной сенсорный экран (тач-скрин) с возможностью голосования по нему и дополнительный модуль с кнопками для голосования на случай выхода из строя тач-скрина, персональный компьютер, сканер считывания биометрических данных, кард-ридер, микрофон, громкоговоритель и устройство для пользования синхронным переводом.