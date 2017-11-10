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    Украину в понедельник посетит инспекционная группа США - Генштаб

    (обновлено: )9201
    Инспекционная группа из США приедет для мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах Украины.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Инспекционная группа из США, в состав которой войдут представители Дании и Канады, в понедельник посетит Украину для мониторинга военно-политической ситуации в стране, сообщила в пятницу пресс-служба Генерального штаба ВС Украины.

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    "Тринадцатого ноября на Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США, в состав которой также войдут представители Дании и Канады. Цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства", — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

    Ожидается визит инспекционной группы в военную часть и подразделения в районе проведения военной операции в Донбассе. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Крыма, утверждают в Генштабе.

    Также в пресс-службе сообщили, что на этой неделе в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе Украину посетила инспекционная группа Германии, в состав которой вошли представители Франции и Норвегии.

    "С целью контроля за соблюдением нашим государством количественных ограничений вооружения и военной техники в период с 6 по 10 ноября иностранные инспекторы провели проверку одной из воинских частей в Черниговской области", — добавили в Генштабе.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.

    Ранее министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что страна готова принять новый центр командования НАТО.

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