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    Политика

    Насирову вручили обвинительный акт в нанесении 2 млрд грн ущерба

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (255)

    (обновлено: )18032
    В пятницу, 10 ноября, дело в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романы Насирова будет передано в суд.
    Роман Насиров
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердили и вручили обвинительный акт отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его подозревают в причастности к нанесению ущерба госбюджету на 2 миллиарда гривен. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

    Флаг Украины. Архивное фото
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    "Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам выполнения требований ст.290 УПК Украины утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению гражданина Украины председателя ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины, сегодня вручены подозреваемым и их защитникам. Сегодня же обвинительный акт будет направлен в суд", — говорится в сообщении.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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