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    Дипломаты узнали детали возможного предоставления Украине оружия США

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (60)

    (обновлено: )21
    Украинские дипломаты заявили, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов в сфере безопасности помощи Украине и существенное расширение ее направлений.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украна. В согласованном проекте бюджета обеих палат Конгресса Соединенных Штатов Америки, который будет еще рассматриваться на заседании Сената и Палаты представителей, предусматривается возможность предоставления Украине летального вооружения оборонного характера, говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

    Отмечается, что в Конгрессе США обнародован согласованный Сенатом и Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны".

    Украинские дипломаты заявили, что оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов в сфере безопасности помощи Украине и существенное расширение ее направлений.

    Сообщается, что этот объем средств, которые предлагается выделить для оказания помощи в сфере безопасности Украины в следующем бюджетном году, сохранен на прошлогоднем уровне.

    Проект закона санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера. В него также включены новые положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненных украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления действенности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

    Отмечается, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине следующие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

    Законопроект должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей перед подачей на подпись президенту США Дональду Трампу.

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