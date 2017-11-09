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    Политика

    Это не деньги с неба. Климкин прокомментировал Европлан для Украины

    (обновлено: )56
    По словам главы МИД Украины, Европлан для Украины - это не "План Маршалла" и не деньги с неба: "Это новые возможности, новые реформы и новые инвестиции".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Европейский план для Украины, который сначала назывался новым "Планом Маршалла", создает новые возможности, а не приносит деньги с неба, заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    Об этом он написал в микроблоге Twitter.

    "С другом Украины депутатом Сеймаса Литвы Андрюсом Кубилюсом обсудили Европлан для Украины. Это не "План Маршалла" и не деньги с неба. Это новые возможности, новые реформы и новые инвестиции", — заявил Климкин.

    Ранее мировые СМИ писали, что европейские страны одна за другой начинают разочаровываться в Украине, скоро Киев может окончательно испортить отношения и с некогда самым верным своим союзником – Польшей.

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