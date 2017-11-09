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    Эксперт: для разрыва отношений с РФ сейчас условия хуже, чем в 2014

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ (211)

    (обновлено: )140
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что сейчас ситуация в стране для разрыва дипломатических контактов с Россией гораздо хуже, чем была в 2014 году.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В заключительных положениях к законопроекту об особенностях госполитики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях Кабмин должен внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией. С таким предложением намерен выступить секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник. Он заявил, что это — функция правительства, а не парламента, а также предложил рассмотреть идею о разрыве дипломатических отношений с Россией на комитете по нацбезопасности и обороны.

    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп. Видео
    Телеканал Прямой на Youtube
    Порошенко выступает против разрыва дипотношений с Россией - нардеп

    Почему тема разрыва дипломатических отношений с Россией безрезультатно поднимается уже несколько лет, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Это — определенная игра в патриотизм, разыгрывание патриотической карты, и сегодня, по моему мнению, ситуация хуже для принятия такого решения, чем она была в 2014 году, когда у нас была эскалация вооруженного конфликта на Востоке. Сегодня принятия такого решения будет означать значительное ухудшение наших переговорных позиций в рамках "Минских переговоров", в рамках "Нормандской четверки", ведь нас сразу же обвинят в срыве переговорного процесса, в эскалации противостояния. Кроме того, прямой диалог между странами также станет невозможным, нужны будут дополнительные посредники, и ситуация в какой-то степени зайдет в тупик", — заявил Бортник.

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