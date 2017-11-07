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    Данилюк заявил, что фискалы снова его проверяют

    (обновлено: )7210
    Как отметил министр Александр Данилюк, проверка его деятельности была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в фискальной службе Киева.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что государственная фискальная служба в Киеве возобновила налоговую проверку его деятельности.

    "Проверку возобновили, несмотря на закрытие дела генеральной прокуратурой и на несоответствие этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок", — написал Данилюк во вторник на своей странице в Facebook.

    Пост Александра Данилюка в Facebook

    По его словам, налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в фискальной службе Киева и поставил задачу перед руководителем фискальной службы обеспечить проведение расследования и отстранить причастных к данному нарушению.

    Данилюк утверждает, что помимо старых обвинений, против него выдвинули новые. "Были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается, что я в то время, постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен еще кроме этого заплатить налоги в Украине. Ну "не знают" в фискальной службе о соглашениях об избежании двойного налогообложения, резидентстве и других нюансах налогового законодательства", — пишет министр.

    В сентябре сообщалось, что ГПУ закрыла дело против Данилюка.

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