В Украине нет политиков с "антипольскими взглядами" – МИД

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Украина не намерена политизировать историческое прошлое украинско-польских отношений и будет придерживаться конструктивной позиции, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Хотелось бы подчеркнуть, что в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые бы имели антипольские настроения. Украина это стратегический партнер Польши и этот принцип лежит в основе нашей политики в отношении Польши и польского народа. Мы настроены на конструктив, и мы не имеем намерения применять политическую логику к историческим событиям между двумя странами", – сказала спикер МИД Украины,комментируя последние заявления польских политиков.

Беца также уточнила, что МИД будет придерживаться позиций выраженных в заявлении от 3 ноября.

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Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".