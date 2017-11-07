Саакашвили рассказал, как к нему приходила "левая нога Порошенко"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Лидер партии "Рух Новых сил" и лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил на МихоМайдане вечером 7 ноября с эмоциональной речью.

Он, в частности, заявил, что к нему не так давно приходили посредники от Петра Порошенко и предлагали не критиковать коррупцию в украинской "оборонке" — иначе угрожал депортировать в Грузию.

"Ко мне тут приходила то ли правая рука, то ли левая нога Порошенко. Они угрожают мне высылкой и тюрьмой", — рассказал Михо.

"Не на того напали, уроды! Я Михаил Саакашвили! Это народ Украины, а не какой-то народ непонятный! И он вас уберет от власти, сволочи, уроды!", — Михо перешел на повышенные тона, говоря об угрозах в свой адрес.

Саакашвили резюмировал, что "Порошенко уйдет от власти, но без денег и недалеко".

Во вторник утром возле парламента начался организованный Саакашвили митинг с участием нескольких сот человек. Ранее Саакашвили заявил, что намерен выдвинуть украинским властям новые требования, призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.