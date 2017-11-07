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    Политика

    Саакашвили получил документ о легальности его пребывания в Украине

    (обновлено: )161
    Михаил Саакашвили
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил в миграционной службе Украины документ, который подтверждает легальность его пребывания в стране; по словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован из Украины до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

    "Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", — написал Саакашвили во вторник в Facebook.

    Он сопроводил свою публикацию фотографией справки, выданной на его имя управлением государственной миграционной службой Украины в Киевской области. В документе указано, что он выдан 31 октября и действителен до 1 декабря этого года.

     

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