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    Политика

    На сына главы МВД надели электронный браслет

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (93)

    (обновлено: )6820
    Сын министра МВД Арсена Авакова на своей странице в Facebook отметил, что намерен доказать "абсурдность ангажированных обвинений", которые ему предъявляют.
    Суд по делу сына Авакова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители надели на сына главы МВД Арсена Авакова Александра электронный браслет. Соответствующее фото сам Александр Аваков разместил на своей странице в Facebook.

    "Всё в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений", — написал он.

    Как сообщалось, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.

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