На сына главы МВД надели электронный браслет

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители надели на сына главы МВД Арсена Авакова Александра электронный браслет. Соответствующее фото сам Александр Аваков разместил на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Александра Авакова в Facebook Браслет Александра Авакова

"Всё в соответствии с законом, в рамках которого докажу абсурдность ангажированных обвинений", — написал он.

Как сообщалось, Александра Авакова подозревают в растрате более 14 млн грн бюджетных денег при закупке рюкзаков для нацгвардейцев в 2015 году. В этом же подозревают бывшего заместителя главы МВД Сергея Чеботаря и представителя фирмы — победителя тендера по поставке рюкзаков Владимира Литвина.