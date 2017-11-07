Саакашвили огласит план по смене власти Украины

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал огласить вечером 7 ноября план по смене власти в Украине, если не будут выполнены требования протестующих под Верховной Радой.

Во вторник утром возле парламента начался организованный Саакашвили митинг с участием нескольких сот человек. Ранее Саакашвили заявил, что намерен выдвинуть украинским властям новые требования, призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.

"Сегодня у них (депутатов — ред.) последний день, когда еще могут использовать шанс (выполнить требования протестующих — ред.). Если они и дальше будут демонстрировать, что их абсолютно не интересует ваше мнение, то на вечер мы объявим другой план… Наш вечерний план будет касаться не только ограниченных условий, трех законов. Наш вечерний план будет сфокусирован и касаться только одной темы: законной, мирной, но реальной смены власти на Украине на всех уровнях", — заявил Саакашвили в ходе митинга у Рады.

Он призвал киевлян прийти вечером на митинг, чтобы "собрать все силы" и утвердить совместный план по смене власти в стране.

"Эта площадь (площадь Конституции перед Радой — ред.) всегда полна. Если вы хотите другие майданы, другие площади, если вы хотите марш миллионов, то вы получите марш миллионов… Поэтому в 18.30 сегодня", — заявил Саакашвили.

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Ранее полиция Киева сообщила, что усилила меры безопасности в центре столицы. Правительственные кварталы охраняют около двух тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Киевские водители сообщают, что заблокировано автомобильное движение на ключевых въездах в столицу.