Организованный Саакашвили митинг начался у здания Рады в Киеве

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Митинг с участием нескольких сотен человек, организованный бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, начался во вторник возле здания Верховной рады.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен выдвинуть властям новые требования, и призвал людей прийти на митинг у Рады 7 ноября.

Митингующие собрались на площади Конституции возле здания парламента, они держат флаги Украины, а также Организации украинских националистов. Среди участников акции много людей в камуфляжной форме.

Количество людей на митинге постепенно увеличивается. Перед протестующими со сцены, которая также установлена на площади Конституции, выступают политики. Они высказывают недовольство действиями украинских властей.

Полиция усилила охрану общественного порядка в центре столицы, в том числе возле Рады. Все желающие пройти к зданию парламента должны пойти через рамку-металлоискатель, полицейские выборочно совершают осмотр вещей людей, идущих к Раде. Обстановка в центре Киева спокойная.

17 октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований: отправила на рассмотрение Конституционного суда два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности.