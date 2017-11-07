"Нас используют". Польский министр прокомментировал отношения с Украиной

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава долгое время безусловно поддерживала Киев, но в последнее время признала, что "нас используют". Его заявление прозвучало в эфире радио Trojka, сообщает "Укринформ".

"По сей день мы сжимали зубы, поскольку учитывая нашу военно-политическую доктрину и безопасность сохранение независимой Украины является бесценным. Однако мы сочли, что нас используют, что Украина достаточно беззаботно смотрит на эту проблему и выходит из расчета, что мы безусловно будем поддерживать безопасность и независимость Украины, стоять на ее стороне в конфликте с Россией и не требовать решения двусторонних проблем — исторических или образовательных", — заявил глава внешнеполитического ведомства Польши.

Он добавил, что Польша открыто говорит: "Российская агрессия не может быть отговоркой, чтобы не решать двусторонних проблем".

По его словам, "костью несогласия" в двусторонних отношениях является история, "в некотором роде" образование, а также возвращение польской общине в Украине церковного имущества костелов и приходских домов.

Ващиковский подчеркнул, что после визита во Львов 4-5 ноября он намерен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, но "не имеет для президента оптимистичных новостей".

Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.