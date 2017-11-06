Гройсман озвучил ближайшие приоритеты Рады

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять ряд важных для экономического развития Украины законопроектов. Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

В частности, речь идет о законопроектах о приватизации, о предоставлении Государственной аудиторской службе полномочий по мониторингу электронных государственных закупок, а также о пакете антимонопольных законопроектов по усилению защиты экономической конкуренции.

По словам Гройсмана, прозрачная процедура приватизации позволит продать около 1 тыс. госпредприятий эффективным собственникам, которые смогут модернизировать производство и создать рабочие места.