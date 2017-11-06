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    Политика

    Гройсман озвучил ближайшие приоритеты Рады

    (обновлено: )34
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять ряд важных для экономического развития Украины законопроектов. Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

    В частности, речь идет о законопроектах о приватизации, о предоставлении Государственной аудиторской службе полномочий по мониторингу электронных государственных закупок, а также о пакете антимонопольных законопроектов по усилению защиты экономической конкуренции.

    По словам Гройсмана, прозрачная процедура приватизации позволит продать около 1 тыс. госпредприятий эффективным собственникам, которые смогут модернизировать производство и создать рабочие места.

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