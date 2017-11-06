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    Политика

    В Киеве от имени Семенченко ищут желающих пойти на штурм Рады

    (обновлено: )33810
    Народный депутат заявил, что в Киеве работают провокаторы, которые от его имени набирают людей для штурма Верховной Рады во вторник, 7 ноября.
    Народный депутат Семен Семенченко
    Фото Facebook Александр Жирносенко

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве действует группа людей, которая ищет желающих поучаствовать в штурме Верховной Рады 7 ноября.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко. По его словам, группа провокаторов нанимает штурмовиков от его имени и от имени батальона "Донбасс", однако сам он к этому отношения не имеет.

    Мариинское гетто
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Семенченко записал видео-обращение, в котором заверил, что он и его люди не намерены брать парламент приступом. По словам народного депутата, "Донбасс" будет заниматься только охраной митинга под Радой.

    Нардеп призвал сообщить ему о провокациях: "Вышлем людей, задержим, опросим, от кого они осуществляют провокации", — пообещал Семенченко.

    Он также предупредил, что сторонники митингующих окажут сопротивление в случае попыток штурма палаточного города на улице Грушевского и в Мариинском парке.

    Также 6 ноября один из организаторов акции протеста под Радой, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил о нападении на сторонников митинга. В Кривом Роге были повреждены автобусы, которые везли участников акции в Киев.

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    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пожаловалась, что неизвестные в балаклавах проводят обыски и принудительно осматривают личные вещи граждан в Мариинском парке неподалеку от здания парламента.

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