В Киеве от имени Семенченко ищут желающих пойти на штурм Рады

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве действует группа людей, которая ищет желающих поучаствовать в штурме Верховной Рады 7 ноября.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко. По его словам, группа провокаторов нанимает штурмовиков от его имени и от имени батальона "Донбасс", однако сам он к этому отношения не имеет.

Семенченко записал видео-обращение, в котором заверил, что он и его люди не намерены брать парламент приступом. По словам народного депутата, "Донбасс" будет заниматься только охраной митинга под Радой.

Нардеп призвал сообщить ему о провокациях: "Вышлем людей, задержим, опросим, от кого они осуществляют провокации", — пообещал Семенченко.

Он также предупредил, что сторонники митингующих окажут сопротивление в случае попыток штурма палаточного города на улице Грушевского и в Мариинском парке.

Также 6 ноября один из организаторов акции протеста под Радой, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил о нападении на сторонников митинга. В Кривом Роге были повреждены автобусы, которые везли участников акции в Киев.

Читайте также: Звездный час преступности. МВД не справляется с криминалом

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пожаловалась, что неизвестные в балаклавах проводят обыски и принудительно осматривают личные вещи граждан в Мариинском парке неподалеку от здания парламента.