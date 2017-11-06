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    Политика

    Кива пришел в больницу с пистолетом в штанах

    (обновлено: )170
    Отметим, что пользователи возмутились таким поступком Ильи Кивы, ведь подобное ношение оружие в публичных местах запрещено законом.
    Кива с пистолетом в штанах
    Фото: Bohdan Yaremenko в Facebook

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива был замечен во время визита в больницу с оружием. Так, очевидцы зафиксировали пистолет, который политик нес за спиной в штанах.

    Пост Богдана Яременко в Facebook

    Отметим, что согласно приказу МВД "Об утверждении Инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием", гражданской одежде оружие необходимо носить на специальном снаряжении с соблюдением мер предупреждения его выпадению или вытягиванию другими лицами.

    Напомним, в 2016 году Кива уже "разгуливал" с оружием в штанах в общественном месте. Инцидент происходил в поезде.

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