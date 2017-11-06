В Киеве будут заочно судить полпреда президента РФ - СМИ

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева предоставил разрешение на применение процедуры заочного судебного производства в отношении полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олега Белавенцева, которого Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщило в понедельник информагентство УНН со ссылкой на военную прокуратуру Украины.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ, которым преобразовал Крымский федеральный округ (КФО), включив два его региона — Крым и Севастополь — в Южный федеральный округ. Полпред президента в КФО Олег Белавенцев был назначен на должность полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Сегодня Святошинский суд дал разрешение на его (Белавенцева — Ред.) заочное осуждение", — сообщил УНН прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Военная прокуратура Украины в ноябре 2016 года завершила заочное следствие по подозрению Белавенцева в "пособничестве на территориальную целостность Украины", "подстрекательстве к государственной измене" и "пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины".

Процедура заочного суда была введена в Украине в 2014 году, она позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.