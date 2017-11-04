НАБУ и САП находятся под влиянием внешних сил - Пашинский

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Версия о том, что президент Петр Порошенко использовал НАБУ и САП, чтобы "наехать" министра внутренних дел Арсена Авакова, является полной конспирологией, уверен народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

"С сыном Авакова произошла не совсем корректная история. Но я впервые слышу, что президент Порошенко оказывает влияние на (Артема) Сытника и НАБУ. Я думаю, что подобные версии не имеют право на жизнь", — заявил Пашинский в эфире телеканала ZIK.

Нардеп подчеркнул, что является одним из первых авторов закона о НАБУ, а потому несет персональную ответственность за работу этого органа.

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"Я абсолютно убежден, что такая ​​структура, как НАБУ, безусловно должна работать в нашем государстве и бороться с коррупцией. Но и версия, что Порошенко использовал НАБУ и САП, чтобы "наехать" на Авакова, является полной конспирологией", — подчеркнул он.

Наряду с этим Пашинский уверен, что на НАБУ и СПА оказывается влияние внешних сил, которое "обязательно придется расследовать на уровне парламента".

"Я могу ответственно заявить, что в работе НАБУ и САП было неоднократно зафиксировано избирательное правосудие, что является инструментом для достижения определенных целей. Поэтому я как политик должен сделать все возможное, чтобы этот орган не занимался именно такой деятельностью", — заявил депутат.

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

Ранее некоторые политики высказывали мнение о том, что Арсен Аваков должен быть отстранен на время расследования "дела о рюкзаках".