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    Политика

    НАБУ и САП находятся под влиянием внешних сил - Пашинский

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (81)

    (обновлено: )7301
    Член парламентской фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский уверен, что президент Петр Порошенко не использовал НАБУ и САП для давления на министра внутренних дел Арсена Авакова.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Версия о том, что президент Петр Порошенко использовал НАБУ и САП, чтобы "наехать" министра внутренних дел Арсена Авакова, является полной конспирологией, уверен народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

    Президент Петр Порошенко на полигоне в Киевской области
    УНИАН
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    "С сыном Авакова произошла не совсем корректная история. Но я впервые слышу, что президент Порошенко оказывает влияние на (Артема) Сытника и НАБУ. Я думаю, что подобные версии не имеют право на жизнь", — заявил Пашинский в эфире телеканала ZIK.

    Нардеп подчеркнул, что является одним из первых авторов закона о НАБУ, а потому несет персональную ответственность за работу этого органа.

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    "Я абсолютно убежден, что такая ​​структура, как НАБУ, безусловно должна работать в нашем государстве и бороться с коррупцией. Но и версия, что Порошенко использовал НАБУ и САП, чтобы "наехать" на Авакова, является полной конспирологией", — подчеркнул он.

    Наряду с этим Пашинский уверен, что на НАБУ и СПА оказывается влияние внешних сил, которое "обязательно придется расследовать на уровне парламента".

    "Я могу ответственно заявить, что в работе НАБУ и САП было неоднократно зафиксировано избирательное правосудие, что является инструментом для достижения определенных целей. Поэтому я как политик должен сделать все возможное, чтобы этот орган не занимался именно такой деятельностью", — заявил депутат.

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

    Ранее некоторые политики высказывали мнение о том, что Арсен Аваков должен быть отстранен на время расследования "дела о рюкзаках". 

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