наверх
31.10.201703:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД: ООН должна усилить поддержку суда, расследующего "агрессию РФ"

    Тема:

    Украина против России: суд в Гааге (62)

    (обновлено: )14
    Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица отметил, что "международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МУС в борьбе с безнаказанностью".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Украина призывает ООН усилить поддержку Международного уголовного суда (МУС) в расследовании российской агрессии в Донбассе и в Крыму, заявил на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

    "Мы знаем, как трудно без сотрудничества с МУС привлечь к ответственности тех, кто совершает наиболее серьезные преступления. В этой связи мы убеждены, что международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МУС в борьбе с безнаказанностью и обеспечения права на справедливость для всех жертв таких преступлений", – приводит слова Кислицы "Укринформ".

    Читайте также: Остановите, Пете надо выйти! США против Порошенко

    "Мы особенно ценим предварительные выводы Офиса прокурора МУС, в которых указывается, что международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией начался, когда Россия развернула свои вооруженные силы на украинской территории, а также, что до нынешнего состояния оккупации продолжает применяться международное право, регулирующее отношения в международных вооруженных конфликтах", – подчеркнул украинский дипломат.

    Читайте также: Гаага головного мозга

    Ранее сообщалось, что  Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука