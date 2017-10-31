МИД: ООН должна усилить поддержку суда, расследующего "агрессию РФ"

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Украина призывает ООН усилить поддержку Международного уголовного суда (МУС) в расследовании российской агрессии в Донбассе и в Крыму, заявил на пленарном заседании Генассамблеи ООН заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

"Мы знаем, как трудно без сотрудничества с МУС привлечь к ответственности тех, кто совершает наиболее серьезные преступления. В этой связи мы убеждены, что международное сообщество должно увеличить поддержку усилий МУС в борьбе с безнаказанностью и обеспечения права на справедливость для всех жертв таких преступлений", – приводит слова Кислицы "Укринформ".

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"Мы особенно ценим предварительные выводы Офиса прокурора МУС, в которых указывается, что международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией начался, когда Россия развернула свои вооруженные силы на украинской территории, а также, что до нынешнего состояния оккупации продолжает применяться международное право, регулирующее отношения в международных вооруженных конфликтах", – подчеркнул украинский дипломат.

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Ранее сообщалось, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма. Соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко.