Годовщина изгнания нацистов из Украины: обращение Порошенко

Пресс-служба президента

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Выступление президента Украины на церемонии чествования памяти погибших во время изгнания нацистов из Украины. Полный текст выступления публикует пресс-служба главы государства

"Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем особо памятное событие — 28 октября 1944 года в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов.

Долгие 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых были разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью ее защитников и освободителей.

Мы по праву гордимся ратным подвигом солдат и офицеров — выходцев из Украины, воевавших с врагом в составе армий стран антигитлеровской коалиции, а также партизан и подпольщиков, участников национально-освободительного движения и движения Сопротивления во многих европейских странах. Вклад украинского народа в общую победу весомый, неоспоримый и священный.

За мирное небо была заплачена чрезвычайно высокая и страшная цена — около 9 миллионов жизней наших соотечественников.

Вечная и светлая память погибшим.

В этот волнующий день, чествуя победителей, с особой остротой осознаем силу большой любви к родному краю, что делает нас непобедимыми.

Низко кланяюсь героям-освободителям и нынешним защитникам Украины — достойным наследникам славы украинского оружия — и искренне благодарю за совершенные подвиги.

Честь вам и слава!

Слава Украине!"