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    Политика

    Годовщина изгнания нацистов из Украины: обращение Порошенко

    (обновлено: )6203
    Петр Порошенко
    Пресс-служба президента

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Выступление президента Украины на церемонии чествования памяти погибших во время изгнания нацистов из Украины. Полный текст выступления публикует пресс-служба главы государства

    "Дорогие соотечественники!

    Сегодня мы отмечаем особо памятное событие — 28 октября 1944 года в результате успешной Карпатской наступательной операции Украина была окончательно освобождена от нацистских оккупантов.

    Долгие 1225 дней и ночей наши города и села, наши земли были главной ареной смертельных битв, во время которых были разгромлены десятки отборных соединений вермахта и армий сателлитов Третьего рейха. Каждый клочок многострадальной украинской земли обильно полит кровью ее защитников и освободителей.

    Мы по праву гордимся ратным подвигом солдат и офицеров — выходцев из Украины, воевавших с врагом в составе армий стран антигитлеровской коалиции, а также партизан и подпольщиков, участников национально-освободительного движения и движения Сопротивления во многих европейских странах. Вклад украинского народа в общую победу весомый, неоспоримый и священный.

    За мирное небо была заплачена чрезвычайно высокая и страшная цена — около 9 миллионов жизней наших соотечественников.

    Вечная и светлая память погибшим.

    В этот волнующий день, чествуя победителей, с особой остротой осознаем силу большой любви к родному краю, что делает нас непобедимыми.

    Низко кланяюсь героям-освободителям и нынешним защитникам Украины — достойным наследникам славы украинского оружия — и искренне благодарю за совершенные подвиги.

    Честь вам и слава!

    Слава Украине!"

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