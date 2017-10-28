Версии про "руку Кремля" ставятся все смешнее - Тягнибок

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Мгновенно распространяемые версии о том, что в каждом происшествии виновата Российская Федерация, становятся все смешнее, заявил лидер Всеукраинского объединения "Свобода", бывший народный депутат Олег Тягнибок.

"Меня сразу поразила ситуация, когда спикеры правоохранительных органов предполагают разнообразные версии, не проведя до этого предварительных экспертиз и проверок. Они сразу же выдвигают версии, распространяя это в СМИ, тем самым влияя на формирования мысли у наших граждан. Я не исключаю ни одну из версий, конечно. Но злоупотребление версиями про "руку Кремля" и о том, что это российский след, становятся все смешнее и смешнее", — отметил Тягнибок эфире телеканала NewsOne.

В среду вечером, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир, сотрудник полка полиции особого назначения. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.

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Ранее многие эксперты уже высказали аргументированные сомнения по поводу того, что Мосийчук был настоящей целью теракта.