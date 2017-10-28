Везучий случай. НАБУ заинтересовалось лотерейным выигрышем Ляшко

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет обстоятельства декларирования главой парламентской фракции "Радикальной партии" Олегом Ляшко 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Мы проверяем это (обстоятельство — Ред.)", — заявил он. Других подробностей директор Нацагентства не сообщил.

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Напомним, главный "радикал" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше нардепа или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

Отметим, 25 октября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.