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    Везучий случай. НАБУ заинтересовалось лотерейным выигрышем Ляшко

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    Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. Антикоррупционные органы уже заинтересовались везением нардепа.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет обстоятельства декларирования главой парламентской фракции "Радикальной партии" Олегом Ляшко 571 000 гривен выигрыша в Украинской национальной лотерее. Об этом в интервью "5 каналу" сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН
    Счастье радикала: безбедная жизнь "борцов со скотыняками"

    "Мы проверяем это (обстоятельство — Ред.)", — заявил он. Других подробностей директор Нацагентства не сообщил.

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    Напомним, главный "радикал" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыше нардепа или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

    Отметим, 25 октября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

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