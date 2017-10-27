Спецпредставитель госдепа США Волкер в пятницу посетит Киев

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер в пятницу, 27 октября, прибудет в Киев, сообщил министр иностранных дел Украины Павла Климкина.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Ирина Геращенко анонсировала встречу Волкера с президентом Украины Петром Порошенко. При этом она не уточнила, когда состоится такая встреча.

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"У меня была встреча с Куртом в Берлине… (В пятницу — Ред.) Курт приезжает в Украину", — сказал Климкин. Он добавил, что в ходе встречи с Волкером они обсуждали вопрос координации действий по мандату миротворческой миссии ООН, ввода которой в Донбасс добивается Киев.

Ранее Кликмин сообщил, что Украина находится в тесном контакте с немецкими, французскими и американскими партнерами в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Глава МИД отметил, что новая встреча в "нормандском" формате в составе глав МИД или на наивысшем уровне пройдет только тогда, когда будет согласована повестка дня для обсуждения.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.