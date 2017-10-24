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    Политика

    Порошенко назвал Украину основательницей ООН

    (обновлено: )56
    По словам Порошенко, День Организации Объединенных Наций - "это и украинский праздник, так как Украина была среди наций — основательниц организации".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих граждан с днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "токсичный Порошенко"

    "День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций — основательниц организации", — написал он в Twitter.

    ООН официально существует с 24 октября 1945 года. Среди первоначальных членов организации наряду с СССР были Белорусская и Украинская советские социалистические республики, хотя они и не являлись независимыми государствами. 

    С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Документ предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    В декабре 2016-го Порошенко призвал "похоронить Советский Союз в головах людей". Он добавил, что Украина получила независимость, потому что не хотела быть "советской колонией".

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