Порошенко назвал Украину основательницей ООН

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил своих граждан с днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.

"День создания ООН — это и украинский праздник, так как Украина была среди наций — основательниц организации", — написал он в Twitter.

ООН официально существует с 24 октября 1945 года. Среди первоначальных членов организации наряду с СССР были Белорусская и Украинская советские социалистические республики, хотя они и не являлись независимыми государствами.

С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Документ предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В декабре 2016-го Порошенко призвал "похоронить Советский Союз в головах людей". Он добавил, что Украина получила независимость, потому что не хотела быть "советской колонией".