Порошенко: хоть тризуб над Кремлем поставь - "скажут, что криво"

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко посетовал на наличие в стране критиков власти, которым и "тризуб" над Кремлем поставь, они скажут, что криво стоит".

"Конечно, в стране есть "зрадофилы" (так называют в Украине тех, кто во всех действиях власти видит измену). Как говорится в украинской поговорке, которым и тризуб над Кремлем поставь, они скажут, что криво стоит. Они и здесь находят поводы для печали: и дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают, и заводы не то выпускают, борщи не так варят", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

По его словам, за последнее время властям удалось много достичь, но оппоненты по-прежнему хотят видеть только негатив. "Поездки последних месяцев, как правило, были связаны с приятными хлопотами. Строятся не только дороги, не только восстанавливаются мосты, открываются, ремонтируются или переоборудуются больницы и школы, другие объекты социальной инфраструктуры… Конечно, круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важные шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной", — отметил резидент.

Согласно последним соцопросам, уровень недоверия президенту Украины превышает 68%, правительству — более 73%, Верховной раде не доверяют более 80%; больше всего доверяют волонтерам и церкви.