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    Политика

    Порошенко: хоть тризуб над Кремлем поставь - "скажут, что криво"

    (обновлено: )22906
    Глава государства Петр Порошенко отметил, что "зрадофилы" везде находят поводы для печали. По его убеждению, им и дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко посетовал на наличие в стране критиков власти, которым и "тризуб" над Кремлем поставь, они скажут, что криво стоит".

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "токсичный Порошенко"

    "Конечно, в стране есть "зрадофилы" (так называют в Украине тех, кто во всех действиях власти видит измену). Как говорится в украинской поговорке, которым и тризуб над Кремлем поставь, они скажут, что криво стоит. Они и здесь находят поводы для печали: и дороги кривые, и мосты короткие, и театры в исторический пейзаж не вписываются, и ремонты передвигаться мешают, и заводы не то выпускают, борщи не так варят", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

    По его словам, за последнее время властям удалось много достичь, но оппоненты по-прежнему хотят видеть только негатив. "Поездки последних месяцев, как правило, были связаны с приятными хлопотами. Строятся не только дороги, не только восстанавливаются мосты, открываются, ремонтируются или переоборудуются больницы и школы, другие объекты социальной инфраструктуры… Конечно, круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важные шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной", — отметил резидент.

    Согласно последним соцопросам, уровень недоверия президенту Украины превышает 68%, правительству — более 73%, Верховной раде не доверяют более 80%; больше всего доверяют волонтерам и церкви.

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